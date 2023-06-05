Поставки продукции «Мистер Сидр» полностью заблокировали в России

До 16 выросло число смертельных отравлений сидром в РФ Минобороны РФ заявило о сдерживании наступления ВСУ на Южнодонецком направлении Глава Минфина назвал стабильной бюджетную систему РФ Глава IATA выразил желание об открытии воздушного пространства РФ для всех До 20 тысяч человек примут участие в марафоне «Белые ночи» 11 июня