Поставки продукции «Мистер Сидр» полностью заблокировали в России

Отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» от компании «Анди» полностью заблокированы по всей России, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек

В сообщении говорится, что «движение продукции ООО «Анди» заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала выявить и изъять из продажи по всей России всю продукцию «Мистер Сидр», массовое отравление которой произошло в Ульяновской области, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: МВД России
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