Поставки продукции «Мистер Сидр» полностью заблокировали в России
5 июня 202317:57
Отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» от компании «Анди» полностью заблокированы по всей России, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.
В сообщении говорится, что «движение продукции ООО «Анди» заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала выявить и изъять из продажи по всей России всю продукцию «Мистер Сидр», массовое отравление которой произошло в Ульяновской области, сообщает РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО
- Поставки продукции «Мистер Сидр» полностью заблокировали в России
- США ввели санкции против семи россиян и одного юрлица в РФ
- Умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов
- Российская армия пресекла попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-донецком направлении
- Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»
- СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована
- Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек
- В России в мае в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей
- На Западе допустили отказ от помощи Киеву из-за использования ВСУ нацистской символики
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru