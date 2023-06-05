Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала выявить и изъять из продажи по всей России всю продукцию «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что региональным управлениям ведомства поручено незамедлительно информировать компании, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, о факте выявления опасной продукции.
«Выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр», изготовленный ООО «АНДИ», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число погибших в результате отравления сидром в регионе выросло до 16, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»
- СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована
- Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек
- В России в мае в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей
- На Западе допустили отказ от помощи Киеву из-за использования ВСУ нацистской символики
- «Дебилы написали»: Тарасова опровергла новости о госпитализации
- Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом
- СМИ: Фигуристу Костомарову проведут протезирование через один-два месяца
- «Как Путин в 1999 году». Пригожин начал политическую кампанию
- СМИ: Офис Зеленского планирует убрать Кличко с поста мэра Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru