Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала выявить и изъять из продажи по всей России всю продукцию «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что региональным управлениям ведомства поручено незамедлительно информировать компании, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, о факте выявления опасной продукции.

«Выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр», изготовленный ООО «АНДИ», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что число погибших в результате отравления сидром в регионе выросло до 16, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродуктыАлкогольРоспотребнадзорАнна Попова

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