Россиян нет среди пострадавших после землетрясения в Тибете

Граждане России не пострадали при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР.

16 человек погибли из-за землетрясения в 7 баллов в Китае

В дипмиссии привели данные канцелярии иностранных дел автономного района. По сведениям властей, пострадавших среди иностранцев в результате сейсмособытия не выявлено.

Консульские сотрудники РФ продолжают следить за ситуацией.

Ранее в Тибетском автономном районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,1, погибли по меньшей мере 16 человек, пишет 360.ru.

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