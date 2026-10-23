Россиян нет среди пострадавших после землетрясения в Тибете
23 октября 202608:24
Юлия Савченко
Граждане России не пострадали при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР.
В дипмиссии привели данные канцелярии иностранных дел автономного района. По сведениям властей, пострадавших среди иностранцев в результате сейсмособытия не выявлено.
Консульские сотрудники РФ продолжают следить за ситуацией.
Ранее в Тибетском автономном районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,1, погибли по меньшей мере 16 человек, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Группа «Аффинаж» выпустила новый альбом
- Компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
- Умер писатель Рю Мураками
- СМИ: Глеба Самойлова госпитализировали в Берлине из-за язвы желудка
- Россиян нет среди пострадавших после землетрясения в Тибете
- Обращение к Европе и послание в Киев: Путин сделал свежие заявления по Украине
- В ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире
- В МИД России рассказали о канале экстренной связи с НАТО
- Под флаг России перешло около сотни иностранных судов
- СМИ: Маск вложил более $445 млн долларов в выборы в США