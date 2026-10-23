Под флаг России перешло около сотни иностранных судов

Почти сотня иностранных судов перешла под флаг России с июня 2026 года. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Никитин в беседе с KP.RU.

По его словам, с момента проведения Петербургского международного экономического форума под флаг РФ перешло «очень серьезное количество».

«Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ. Но, даже несмотря на то, что мы уже сделали, уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешло под российский флаг», - рассказал зампред правительства.

Ранее Никитин назвал ключевые направления развития транспортной отрасли страны, это обеспечение связанности регионов, заказов для промышленности и международной логистики, пишет 360.ru.

