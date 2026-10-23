СМИ: Глеба Самойлова госпитализировали в Берлине из-за язвы желудка

Рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова экстренно госпитализировали с концерта в Берлине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, артист вышел на сцену со своей группой The Matrixx, но после трех исполненных песен ему стало плохо.

«Самойлов сказал зрителям, что ненадолго уйдет за кулисы, но на сцену так и не вернулся. Музыканта увезли в больницу, где диагностировали обострение язвы желудка», - пишет SHOT.

Концерт The Matrixx был отменен, другие выступления группы в рамках тура теперь под вопросом.

Издание отмечает, что проблемы со здоровьем возникли у рокера незадолго до берлинского концерта, когда он выступал в Дрездене. У Самойлова якобы появилась сильная боль в верхней части живота и рвота с кровью.

Ранее представитель музыканта Ольга Шпнева ответила на требования отправить Самойлова в рехаб, по ее словам, речь идет об «очередной заказной травле артиста».

