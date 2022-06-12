Атмосферная, как картошка. В России разделились мнения о будущем сети ресторанов «Вкусно и точка»
Российские рестораторы и ретейлеры обсудили успех международной сети быстрого питания «Макдональдс» в России и поспорили о будущем компании-преемника.
В России сеть ресторанов быстрого питания, которая ранее называлась «Макдональдс», сменила название на «Вкусно — и точка». Об этом пишет Газета.ru. Из-за логистики и сложностей с упаковкой в ресторанах будет доступно не всё меню, сообщает РИА Новости.
Генеральным директором российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», которая стала преемником американского «Макдональдс», стал Олег Пароев. На открытии флагманского заведения новой сети 12 июня он рассказал об особой атмосфере и пообещал ее сохранить.
«Нас всегда ценили и любили наши потребители, они возвращались в первую очередь за неповторимой атмосферой», — заявил корреспонденту «Ленты.ру» на Пушкинской площади в Москве.
По словам генерального Олега Пароева, на логотипе сети-преемника «Макдональдс» изображена картошка.
Руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новый логотип Mc'Donalds, вероятнее всего, является временным решением перед созданием принципиально нового бренда или же возвращением оригинала.
«Дизайн логотипа неоригинален. Поиск по картинке и логотипам покажет вам огромное количество аналогичных решений. При этом очевидно, что задачей этого лого стало сохранение преемственности с первоначальным брендом: очевидная буква "М", фирменные цвета "Макдональдс". Логотип выглядит как временное решение, позволяющее в будущем вернуться к первоначальному бренду или внедрить совершенно новую айдентику», - предположил Ларин.
Ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он предположил, что русская версия McDonald’s будет намного хуже оригинала.
«Все изменится фундаментально. McDonald’s – это философия, стандарт. McDonald’s, который приходило сюда в 1990-е, и который сейчас уходит, фундаментально разные. Это международная корпорация, которая постоянно развивалась. Это невозможно в рамках одного локального рынка. Бутерброд с котлетой производят многие, но систему McDonald’s повторить не мог и не может никто, и не повторит никогда. А сделать дерьмо – мы в этом сильны, как из хорошей машины FIAT сделали «Жигули». Обесценивание чужого опыта у нас более чем за столетие поставлено на поток», - посетовал собеседник «Радиоточки НСН».
По мнению омбудсмена ресторанного бизнеса Москвы, основателя сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, конкурентный успех McDonald's заключался в том, что компания платила маленький процент за аренду и пользовалась дешевыми иностранными деньгами, не исключено, что российский вариант сети сможет его повторить. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Как сделать McDonald's, мы прекрасно понимаем. При схожих экономических условиях россияне могут делать то же самое. Но вопрос в создании этих условий. Успех McDonald's в дешевых деньгах. Компания пользовалась западными кредитами, на которых не было процентов. Второе – у McDonald's изначально очень хорошие договоры аренды в России. Как McDonald's зашел с первым договором на место кафе «Лира» на Пушкинской площади, арендовав это помещение за один рубль, так у компании всю жизнь были льготные договоры. Во все торговые центры он заходил как "якорь" (якорный арендатор - прим. НСН), платя аренду за несколько процентов от оборота, в то время как российские предприниматели платили 15%. Конечно, он получил на нашем рынке серьезные конкурентные преимущества, которые позволили ему развиться на достаточно серьезном уровне относительно российского бизнеса», - рассказал он.
При этом ресторатор не исключил, что российский вариант McDonald's тоже будет иметь успех.
С 11.00 (мск) 12 июня 2022 года под новым брендом открываются первые 14 ресторанов сети. Еще около 50 точек питания «Вкусно — и точка» откроются 13 июня, до конца месяца – еще 200.
Международная сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила об уходе с российского рынка на фоне военной спецоперации ВС РФ на Украине 14 марта. Все ее 850 ресторанов в России оказались закрыты с марта. Об этом сообщает РИА Новости. При этом компания выплачивала зарплату 62 тысячам российских сотрудников во время простоя.
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