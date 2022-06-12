Атмосферная, как картошка. В России разделились мнения о будущем сети ресторанов «Вкусно и точка»

По мнению омбудсмена ресторанного бизнеса Москвы, основателя сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, конкурентный успех McDonald's заключался в том, что компания платила маленький процент за аренду и пользовалась дешевыми иностранными деньгами, не исключено, что российский вариант сети сможет его повторить. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Как сделать McDonald's, мы прекрасно понимаем. При схожих экономических условиях россияне могут делать то же самое. Но вопрос в создании этих условий. Успех McDonald's в дешевых деньгах. Компания пользовалась западными кредитами, на которых не было процентов. Второе – у McDonald's изначально очень хорошие договоры аренды в России. Как McDonald's зашел с первым договором на место кафе «Лира» на Пушкинской площади, арендовав это помещение за один рубль, так у компании всю жизнь были льготные договоры. Во все торговые центры он заходил как "якорь" (якорный арендатор - прим. НСН), платя аренду за несколько процентов от оборота, в то время как российские предприниматели платили 15%. Конечно, он получил на нашем рынке серьезные конкурентные преимущества, которые позволили ему развиться на достаточно серьезном уровне относительно российского бизнеса», - рассказал он.