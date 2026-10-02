Вратарь «Рейнджерс» россиянин Шестеркин забросил шайбу в матче НХЛ
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу со счетом 5:1. На 58-й минуте голкипер нью-йорской команды отправил шайбу в пустые ворота противника. Шестеркин установил окончательный счет встречи. Для россиянина гол стал первым в НХЛ.
Всего Шестеркин отразил 24 броска по своим воротам и стал лучшим игроком матча.
Ранее Игорь Шестеркин вошел в топ-3 сильнейших действующих вратарей НХЛ, пишет Ura.ru. В список также попал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
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