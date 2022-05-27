Губернатор Подмосковья рассказал о «точечной» замене ингредиентов блюд «Макдональдса»

Рестораны McDonald's в России под новым брендом откроются в середине июня, сохранив большую часть ассортимента, однако некоторым ингредиентам нашли «точечную» замену. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК.

СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», — подчеркнул глава Подмосковья.

По словам Воробьева, рестораны фастфуда сохранят 95% меню, пишет Ura.ru. Кроме того, персонал в Подмосковье — 10 тысяч сотрудников ресторанов, 15 тысяч сотрудников поставщиков — продолжит работать, а все поставщики McDonald's сохранят контракты.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что известные рестораны, которые начнут работу под новым брендом, сохранят привычное меню и стандарты обслуживания, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:McDonald’sАндрей ВоробьёвМосковская Область
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