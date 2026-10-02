Трамп: Европу пожирают изнутри

Европу «пожирают» заживо, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления в Техасе, передает РИА Новости.

Трамп: Европа превращается в страну третьего мира из-за мигрантов

«Посмотрите, что происходит с Европой. Ее пожирают изнутри», - указал политик.

Глава Белого дома не уточнил, что имеет в виду.

Ранее Трамп допускал, что США могут ввести «очень серьезные» тарифы против Европы, если Евросоюз начнет сближаться с Канадой в сфере торговли.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАЕвропаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры