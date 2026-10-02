Трамп: Европу пожирают изнутри
2 октября 202606:59
Юлия Савченко
Европу «пожирают» заживо, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления в Техасе, передает РИА Новости.
«Посмотрите, что происходит с Европой. Ее пожирают изнутри», - указал политик.
Глава Белого дома не уточнил, что имеет в виду.
Ранее Трамп допускал, что США могут ввести «очень серьезные» тарифы против Европы, если Евросоюз начнет сближаться с Канадой в сфере торговли.
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