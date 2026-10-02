В Томске с 2027 года введут туристический налог
Туристический налог введут на территории Томска с 1 января 2027 года. Об этом пишет РИА Новости.
Соответствующее решение единогласно приняла городская дума на собрании 2 октября.
Как отметила глава управления экономического развития администрации Ирина Куприянец, налоговая ставка от стоимости размещения на следующий год составит 2%, на 2028-й – 3%, на 2029-й – 4%, с 2030-го и далее – 5%. Туристический налог будут платить средства массового размещения. Нововведение может принести в городской бюджет около 23 млн рублей в 2027 году.
От уплаты налога освободят жителей Томской области, детей с сопровождающими их взрослыми, студентов-очников в возрасте до 23 лет. Кроме того, такая льгота будет действовать, как и по всей России, для инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, ветеранов и участников спецоперации, ветеранов и инвалидов боевых действий, и других льготных категорий граждан.
Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога и сделать его плательщиком самого туриста.
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