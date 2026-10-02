Армия России поразила автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве
Российские военные поразили автожелезнодорожный мост в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, Вооруженные силы РФ продолжают удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины, а также задействованным в интересах ВСУ морским судам.
«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киеве - автожелезнодорожный мост через реку Днепр», - указали в Минобороны.
Отмечается, что сооружение обеспечивало переброски войск и логистические поставки военных грузов в интересах украинских группировок в Донбассе, пишет RT.
Ранее Минобороны отчиталось о поражении коммуникационного центра в Киеве, энергообъектов в Киевской области, обеспечивавших работу военного производства, инфраструктуры в порту Измаил. Также был нанесен удар по локомотивному депо, где располагался склад ракет ФП-5 «Фламинго».
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