В сменившем название «Макдоналдсе» изменится меню

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — заявил гендиректор сети Олег Пароев.

Из-за логистики и сложностей с упаковкой в ресторанах будет доступно не всё меню. Об этом сообщает РИА Новости.

«На первом этапе нашим гостям будет доступно не всё меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки», — цитирует его RT.

Так, из меню исключат «Биг Мак» и «МакФлурри» из-за прямую ассоциацию брендов и технологии производства с «Макдоналдсом». Пароев пообещал представить достойную замену этим продуктам, которую «наши потребители оценят и полюбят».

С 11.00 (мск) под новым брендом открываются первые 14 ресторанов сети. Еще около 50 точек питания «Вкусно — и точка» откроются 13 июня, до конца месяца – еще 200.

Ранее руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новый логотип Mc'Donalds, вероятнее всего, является временным решением перед созданием принципиально нового бренда или же возвращением оригинала.

«Дизайн логотипа неоригинален. Поиск по картинке и логотипам покажет вам огромное количество аналогичных решений. При этом очевидно, что задачей этого лого стало сохранение преемственности с первоначальным брендом: очевидная буква "М", фирменные цвета "Макдональдс". Логотип выглядит как временное решение, позволяющее в будущем вернуться к первоначальному бренду или внедрить совершенно новую айдентику», - предположил Ларин.

