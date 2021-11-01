Ресторанный раскол: Московские власти опровергли поблажки для «Макдональдс»
Омбудсмен ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов объяснил жалобу владельца «Теремка» внутренним возмущением в профессиональном сообществе.
Жалобы представителей ресторанного бизнеса на коллег, нарушающих правила работы в локдаун, связаны с расколом в сообществе, сказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров публично обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием разобраться с «грубыми нарушениями» ресторанов «Макдональдс», которые якобы пускают посетителей в залы.
«Я так понимаю, что сообщество само раскололось», - сказал Немерюк, предложив уточнить детали у омбудсмена ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова.
Со своей стороны, Миронов сказал «Радиоточке НСН», что в сообществе рестораторов действительно есть разные мнения в отношении коллег, нарушающих запреты.
«Большинство соблюдает правила, но есть заведения, которые работают и пускают гостей. В прошлый локдаун это было тоже распространено – все прячутся, а их ловят. Сообщество реагирует по-разному – кто-то возмущается, кто-то с пониманием к этому относится», - рассказал омбудсмен.
При этом он отверг утверждения Гончарова о том, что у «Макдональдса» могут быть какие-то личные договоренности со столичными властями.
«Я не думаю, что у кого-то есть какие-то индивидуальные договоренности, все работают по одним правилам, просто все по-разному. Да, конечно, это является нарушением, а меры могут быть приняты вплоть до закрытия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
К посту Гончарова в Facebook прикреплены несколько видео, на которых работники «Макдональдса» говорят о неких договоренностях с правительством Москвы и Роспотребнадзором, в соответствии с которым в зал можно пускать по 5 человек.
«Мы посетили около десяти ресторанов Макдональдс, и все они запускали посетителей в помещение. Я, безусловно, отдаю себе отчёт о том, что такого рода договорённостей не было и быть не могло. Но, тем не менее, подобная работа Макдональдса в период массовых ограничений и убытков ресторанов, соблюдающих ваш (Собянина – прим. НСН) указ, вызывает справедливое возмущение», - написал Гончаров.
При этом он попросил официально сообщить всем ресторатором Москвы, имеют ли они право обслуживать посетителей на вынос внутри заведений.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН назвал «фейком» сообщения СМИ о том, что рестораны, получившие «звезды Мишлен», не будут закрыты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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