Россиянка Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине
2 октября 202607:59
Юлия Савченко
Российская спортсменка Диана Шнайдер сыграет в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
В матче второго круга теннисистка одержала победу над представительницей Индонезии Джанис Тьен, Шнайдер выиграла со счетом 6:0, 6:4.
На следующем этапе россиянка сыграет с победительницей матча между соотечественницей Екатериной Александровой и белоруской Александрой Соснович.
Диане Шнайдер 22 года, теннисистка занимает 14-ю строчку в рейтинге WTA.
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