Милонова удивили проблемы гендерно-зарплатного неравенства в «Макдональдсе»

"Макдональдс" собирается устранить разницу в оплате труда мужчин и женщин на одинаковых должностях к 2022 году, об этом сообщает Fox. Выяснилось, что женщины получают 99,85 цента на доллар зарплаты мужчин при схожей работе в равных условиях. Учитывая, что женщины составляют 54% сотрудников "Макдональдс" по всему миру, компания заинтересована в обеспечении равного уровня дохода сотрудников.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» искреннее удивился тому, что в "Макдональдсе" в принципе есть такие проблемы.

«Как может отличаться зарплата мужчин и женщин? У меня работают помощники – девушки и мужчины – и что, кто-то получает меньше зарплату? Нет совершенно такого. Есть, конечно, неравенство, происходящее из должностных полномочий. Нельзя сравнить, условно говоря, директора и уборщицу. Если уборщица – женщина, то что, ей надо такую же зарплату платить, как директору? Нет. А для равных должностей у нас должна быть равная зарплата. Но, кстати, у нас в Госдуме, например, женщины-депутаты получают, больше, чем мужчины, но не напрямую. У них машины и многие вещи получше. В Госдуме женщины пользуются преимуществом. Поэтому у нас такой проблемы нет, а в "Макдональдсе" есть. Лучше бы они вообще перестали производить вредную продукцию, и тогда бы произвели больший вклад в справедливость, чем равенством зарплат мужчин и женщин», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».