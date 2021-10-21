Милонова удивили проблемы гендерно-зарплатного неравенства в «Макдональдсе»
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал НСН, какой более значительный вклад в справедливость может внести сеть ресторанов быстрого питания.
"Макдональдс" собирается устранить разницу в оплате труда мужчин и женщин на одинаковых должностях к 2022 году, об этом сообщает Fox. Выяснилось, что женщины получают 99,85 цента на доллар зарплаты мужчин при схожей работе в равных условиях. Учитывая, что женщины составляют 54% сотрудников "Макдональдс" по всему миру, компания заинтересована в обеспечении равного уровня дохода сотрудников.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» искреннее удивился тому, что в "Макдональдсе" в принципе есть такие проблемы.
«Как может отличаться зарплата мужчин и женщин? У меня работают помощники – девушки и мужчины – и что, кто-то получает меньше зарплату? Нет совершенно такого. Есть, конечно, неравенство, происходящее из должностных полномочий. Нельзя сравнить, условно говоря, директора и уборщицу. Если уборщица – женщина, то что, ей надо такую же зарплату платить, как директору? Нет. А для равных должностей у нас должна быть равная зарплата. Но, кстати, у нас в Госдуме, например, женщины-депутаты получают, больше, чем мужчины, но не напрямую. У них машины и многие вещи получше. В Госдуме женщины пользуются преимуществом. Поэтому у нас такой проблемы нет, а в "Макдональдсе" есть. Лучше бы они вообще перестали производить вредную продукцию, и тогда бы произвели больший вклад в справедливость, чем равенством зарплат мужчин и женщин», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом, Милонов напомнил, что у женщин есть естественные периоды, которые можно считать самыми чувствительными для семейного бюджета – это беременность и период ухода за ребёнком.
«Здесь нужно сделать так, чтобы женщины не опасались принимать решение иметь ребёнка – одного, двух, трёх, четырёх и так далее. И тут самое важное, чтобы мы воспринимали период беременности и период ухода за ребёнком, как рабочий период. Я считаю, что весь период – с какого-то определенного месяца беременности до двух лет ребёнка должен считаться за трудовой стаж. Если это трое детей, то шесть лет трудового стажа, если пятеро детей, то десять лет. Это будет справедливо. И тогда у нас в России возродится многодетность. Многодетная семья – это трое детей. Должна быть дополнительная категория – большая многодетная семья, это от пяти детей. Если в России в семьях будет меньше трёх детей, наша численность будет сокращаться, и нас будут замещать мигранты – что нельзя», - заключил депутат Госдумы.
А ранее россияне рассказали об отношении к списку запрещённых для женщин профессий. В ходе опроса, проведённого сервисом «VK Работа», 37% респондентов заявили, что женщины должны решать сами, где им работать. Такой точки зрения, в основном, придерживается молодое поколение в возрасте от 18 до 26 лет. При этом, более взрослые люди –27-35 лет – уверены, что список запрещённых профессий следует сохранить.
Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера со средней зарплатой чуть более 54 тысяч рублей, также популярностью у них пользуются вакансии охранника и разнорабочего.
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