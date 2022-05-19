«Копейки вместо триллионов»: Потапенко сравнил продажу McDonald's с 1917 годом

При этом Потапенко считает, что «прибыли здесь точно не будет, а будет чистый "попил" денег».

По данным «Коммерсанта», убыток McDonald`s от ухода с российского рынка оценивается до $1,4 млрд.

Ранее французская банковская группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России группе «Интеррос», принадлежащей Владимиру Потанину. При этом ее чистый убыток от сделки составит около 3,2 млрд евро.

