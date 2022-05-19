«Копейки вместо триллионов»: Потапенко сравнил продажу McDonald's с 1917 годом
Практически все бизнесы, которые были в России, проданы за бесценок, раньше так отдавали фамильные драгоценности за плошку супа, сказал бизнесмен в эфире НСН.
Сумма сделки по приобретению бизнеса McDonald's российским покупателем очень далека от реальной стоимости, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер Дмитрий Потапенко.
Ранее компания McDonald's сообщила, что продаст бизнес в России Александру Говору, который владеет 25 ресторанами этой сети в Сибири: в Новосибирске, Красноярске, Кемерове и ряде других городов.
«Сумма сделки может быть очень незначительной. Причина простая – по сути, продавать-то нечего, в данном случае продается не актив, а пассив. Это может исчисляться миллионами рублей, не более того. Это не реальная стоимость, не триллионы, которые должны быть, и не в долларах США. Этот бизнес отдан даже не за копейки, как практически все бизнесы, которые были в России. Люди бегут. Это прямо 1917-й год, когда фамильные драгоценности отдавали за плошку супа», - сказал Потапенко.
По его мнению, с русская версия McDonald’s будет намного хуже оригинала.
«Все изменится фундаментально. McDonald’s – это философия, стандарт. McDonald’s, который приходило сюда в 1990-е, и который сейчас уходит, фундаментально разные. Это международная корпорация, которая постоянно развивалась. Это невозможно в рамках одного локального рынка. Бутерброд с котлетой производят многие, но систему McDonald’s повторить не мог и не может никто, и не повторит никогда. А сделать дерьмо – мы в этом сильны, как из хорошей машины FIAT сделали «Жигули». Обесценивание чужого опыта у нас более чем за столетие поставлено на поток», - посетовал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Потапенко считает, что «прибыли здесь точно не будет, а будет чистый "попил" денег».
По данным «Коммерсанта», убыток McDonald`s от ухода с российского рынка оценивается до $1,4 млрд.
Ранее французская банковская группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России группе «Интеррос», принадлежащей Владимиру Потанину. При этом ее чистый убыток от сделки составит около 3,2 млрд евро.
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