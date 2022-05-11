«Это все-таки иностранцы»: ресторатор не поверил в возвращение «Макдональдса»
«Макдональдс» вряд ли возобновит свою работу из-за политических сложностей, на этом рынке его частично может заменить «Бургер Кинг», отметил в эфире НСН ресторатор Сергей Миронов.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.
Американская сеть ресторанов McDonald's может начать работать в России под другим брендом, написали ранее СМИ. Отмечается, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок.
«Я не думаю, что это вообще возможно, что "Макдональдс" пойдет на подобные действия, возобновляя [работу] под другим брендом. Здесь же важно для них было что? Что это участие их компании. Там давление-то политическое было, они ушли не по экономическим соображениям. И я не думаю, что политическое давление изменится или уйдет, если они изменят бренд. Вопрос был не к самому названию, а к тому, что это все-таки иностранцы. Поэтому я в это не верю, я думаю, что эти новости носят фейковый характер», - выразил сомнение бизнес-омбудсмен.
Миронов отметил, что в случае возвращения «Макдональдс» снова сможет занять монопольное положение на рынке фастфуда.
«Там два вида потребителей. Первый – это те, кто любят вкус "Макдональдса", таких довольно много. И второй – это те, для кого это экономически выгодно, здесь тоже важный фактор, потому что в "Маке" самые низкие цены, это лоукостер в фастфуде, который продает всё намного дешевле всех остальных. Эти две аудитории так или иначе сохранятся, и если сеть заработала бы с теми же вкусами, то ничего бы не изменилось. Но я не думаю, что это возможно. Всё зависит от ситуации, от того, какие будут санкции, какие будут антисанкции. Если всё вернется обратно, на круги своя, то опять будет монопольное положение. Это сегодня сильнейший бренд фастфуда, такого уровня бренда нет. Отчасти они потеряют свои позиции за счет расширения "Бургер Кинга", который никуда не ушел, то есть он попытался уйти, но он весь франшизный, в отличие от "Мака". Сейчас "Бургер Кинг" развивается, и есть вариант, что он займет какую-то позицию», - отметил ресторатор.
Ранее основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что в России нет бизнеса, аналогичного McDonald’s по сложности и системе. Бизнесмен подчеркнул, что McDonald’s изначально создавался «технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам», поэтому и отличался низкими средними чеком и ценой блюд.
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