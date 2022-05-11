«Это все-таки иностранцы»: ресторатор не поверил в возвращение «Макдональдса»

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.

Американская сеть ресторанов McDonald's может начать работать в России под другим брендом, написали ранее СМИ. Отмечается, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок.

«Я не думаю, что это вообще возможно, что "Макдональдс" пойдет на подобные действия, возобновляя [работу] под другим брендом. Здесь же важно для них было что? Что это участие их компании. Там давление-то политическое было, они ушли не по экономическим соображениям. И я не думаю, что политическое давление изменится или уйдет, если они изменят бренд. Вопрос был не к самому названию, а к тому, что это все-таки иностранцы. Поэтому я в это не верю, я думаю, что эти новости носят фейковый характер», - выразил сомнение бизнес-омбудсмен.