McDonald's начал продажу бизнеса в России

Международная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, сеть начала продажу российского бизнеса. Ранее в марте стало известно, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России на фоне военной спецоперации ВС РФ на Украине.

При этом компания выплачивала зарплату 62 тысячам российских сотрудников во время простоя.

