McDonald's начал продажу бизнеса в России
16 мая 202213:15
Международная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.
По имеющимся данным, сеть начала продажу российского бизнеса. Ранее в марте стало известно, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России на фоне военной спецоперации ВС РФ на Украине.
При этом компания выплачивала зарплату 62 тысячам российских сотрудников во время простоя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru