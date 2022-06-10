«Вернутся к старому»: Дизайнер посчитал новый логотип российского «Макдоналдса» временным
Предложенный дизайн логотипа сети ресторанов не является уникальным, его целью было сохранение преемственности с оригиналом, объяснил в эфире НСН дизайнер Алексей Ларин.
Новый логотип Mc'Donalds, вероятнее всего, является временным решением перед созданием принципиально нового бренда или же возвращением оригинала, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин.
В пресс-службе сети ресторанов McDonald's накануне официально презентовали новый бренд, под которым будет выпускаться еда. Бренд включает в себя символы ресторана — две схематичные картошки-фри и бургер. При этом в соцсетях и СМИ к появлению нового лого отнеслись неоднозначно.
«Дизайн логотипа неоригинален. Поиск по картинке и логотипам покажет вам огромное количество аналогичных решений. При этом очевидно, что задачей этого лого стало сохранение преемственности с первоначальным брендом: очевидная буква "М", фирменные цвета "Макдональдс". Логотип выглядит как временное решение, позволяющее в будущем вернуться к первоначальному бренду или внедрить совершенно новую айдентику», - предположил Ларин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что рестораны McDonald's в России под новым брендом откроются в середине июня, сохранив большую часть ассортимента. Однако некоторым ингредиентам нашли «точечную» замену, уточнил глава региона.
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