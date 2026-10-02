Вирусолог назвала первые симптомы гонконгского гриппа
Стремительное повышение температуры, ломота в теле и слабость являются первыми симптомами гонконгского гриппа. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, при заболевании резко повышается температура, появляются слабость, ломота в теле. Также возникают боль в мышцах и головная боль, пишет RT.
«Но важна еще одна характеристика этого вируса — то, что идет волнообразное течение температурного подъема. Температура то снижается, то вновь повышается», — указала Малинникова.
Затем у человека начинается кашель, появляются боль в горле и насморк. Вирусолог посоветовала сделать прививку от гриппа, чтобы избежать осложнений и тяжелого течения болезни. Малинникова подчеркнула, что в России уже доступны актуальные противогриппозные вакцины. Как отметила эксперт, особенно важно прививаться людям из группы риска.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что гонконгский и свиной грипп не считаются особо опасными, однако в начале осенне-зимнего периода стоит сделать прививку от гриппа для профилактики.
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