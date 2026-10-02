СМИ: При пожаре на предприятии в Краснозаводске погиб один человек
Человек погиб в результате пожара на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгорание произошло накануне. Из здания эвакуировали около 40 человек. Временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий отмечал, что инцидент не связан с атакой БПЛА, пишет Ura.ru.
По данным оперативных служб, открытое горение на объекте ликвидировали.
«В результате пожара погиб один человек, остается неизвестным местонахождение пяти человек», — указал источник.
Как отметил собеседник агентства, на момент прибытия пожарных площадь возгорания на заводе составляла 1 тысячу квадратных метров, площадь обрушения - 2 тысячи «квадратов».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Япония планирует ввести новые санкции против России
- Россиянка Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине
- СМИ: При пожаре на предприятии в Краснозаводске погиб один человек
- Вирусолог назвала первые симптомы гонконгского гриппа
- Вратарь «Рейнджерс» россиянин Шестеркин забросил шайбу в матче НХЛ
- Трамп: Европу пожирают изнутри
- В России сообщили о неинфекционной пандемии диабета
- В Волгограде жилой дом загорелся при атаке БПЛА
- СМИ: США направят предназначавшееся Украине финансирование в Латинскую Америку
- Госдолг Украины за время правления Владимира Зеленского увеличился в 4,5 раза