СМИ: При пожаре на предприятии в Краснозаводске погиб один человек

Человек погиб в результате пожара на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло накануне. Из здания эвакуировали около 40 человек. Временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий отмечал, что инцидент не связан с атакой БПЛА, пишет Ura.ru.

По данным оперативных служб, открытое горение на объекте ликвидировали.

«В результате пожара погиб один человек, остается неизвестным местонахождение пяти человек», — указал источник.

Как отметил собеседник агентства, на момент прибытия пожарных площадь возгорания на заводе составляла 1 тысячу квадратных метров, площадь обрушения - 2 тысячи «квадратов».

