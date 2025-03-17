«Абсолютное зло!»: Как в российские регионы просачивается «сухой закон»

КАК ЕЩЕ БОРОТЬСЯ



Запрет «наливаек» уже появился в ряде российских регионов, например, в Ростовской и Тверской областях. Депутаты Заксобрания Калужской области приняли закон, запрещающий продажи алкоголя в «наливайках» с 22 часов вечера до 10 часов утра. В Ярославской области запретили продавать спиртное в находящихся в многоквартирных домах кафе с 23:00 до 08:00. В Самарской области ограничения по продаже алкоголя могут вступить в силу с сентября 2025 года.

В Архангельске с начала весны заработали новые ограничения по продаже алкоголя для общепита: власти заявили, что несколько заведений города не могут продавать алкоголь с 23 часов вечера до 9 часов утра, так как находятся менее чем в 30 метрах от жилых домов.

Профильный комитет Заксобрания Забайкальского края ранее большинством голосов поддержал законодательную инициативу о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе. Свое предложение политики обосновывают ростом числа пьяных ДТП, особенно в регионах на востоке страны. Причем такие ДТП обычно имеют более тяжелые последствия, чем «трезвые» - в них чаще погибают люди, в том числе ставшие случайными жертвами, а не находившиеся пьяными за рулем. Запретить предлагается продажу алкоголя в кафе, расположенных у дорог регионального, федерального и межмуниципального значения. В регионе с 1 марта также сократилось время реализации алкогольной продукции в так называемых «наливайках».