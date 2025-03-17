«Абсолютное зло!»: Как в российские регионы просачивается «сухой закон»
Все больше российских регионов вводят «сухой закон», ограничивая время продажи алкоголя, а некоторые населенные пункты и вовсе полностью отказываются от спиртного.
В селе Малый Нарын в Бурятии запретили продавать и употреблять алкогольные напитки. Такое решение единогласно приняли местные жители на коллективном собрании.
Теперь местные жители совместно с правоохранительными органами и прокуратурой будут бороться с алкоголизмом и пресекать любые попытки продажи спиртных напитков на территории села. Таким образом, Малый Нарын стал 30-м населенным пунктом в регионе, где ввели «сухой закон».
Новый антиалкогольный закон в Бурятии начал действовать с 1 марта 2025 года. На территории республики теперь запрещена розничная продажа алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также поменялось время продажи спиртного: запрет действовал с 21:00 до 09:00, а сейчас - с 20:00 до 11:00. По словам зампреда правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, число преступлений в республике, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2020 года снизилось почти на 40%.
С излишним употреблением алкоголя борются не только в Бурятии, но и в других регионах России. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 февраля подписал закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах жилых домов. Под действие закона попадают все алкомаркеты, у которых вход и выход находятся со стороны двора.
Первопроходцем в ограничении продажи алкоголя в регионах можно считать губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он одним из первых в России подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года в регионе спиртными напитками можно торговать всего два часа в день — с 12:00 до 14:00, отмечает «Свободная пресса». По данным местных депутатов, только за первые 10 дней ограничений закрылись 227 алкомаркетов – точек, где доля алкоголя составляла 80% всей продукции. Власти Вологодчины теперь обсуждают новые меры: поднять разрешенный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, организовать в торговых точках алкогольные отделы, чтобы бутылки не были на виду.
21+ И КОНТРАФАКТ
К слову, ввести в России продажу алкоголя с 21 года предлагал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Говоря о таком запрете, директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявлял НСН, что подобная мера лишь укрепит теневой сектор, но не поможет решить проблему алкоголизма.
«В условиях тренда на сокращение потребления алкоголя такая мера будет иметь обратный эффект: в выигрыше окажется только теневой сектор алкогольного рынка. Это будет работать по аналогии с инициативами о запрете рекламы безалкогольного пива, такая мера уже много раз справедливо отклонялась Госдумой. Требуется сосредоточить усилия на реализации профилактических мер, направленных на повышение культуры потребления алкогольных напитков. Так, например, несмотря на запрет онлайн-продаж, эксперты оценивают нелегальный оборот интернет-торговли алкогольной продукцией в России в 30-50 млрд рублей, а долю фальсификата на нем — в 53%», - отметил он.
КАК ЕЩЕ БОРОТЬСЯ
Запрет «наливаек» уже появился в ряде российских регионов, например, в Ростовской и Тверской областях. Депутаты Заксобрания Калужской области приняли закон, запрещающий продажи алкоголя в «наливайках» с 22 часов вечера до 10 часов утра. В Ярославской области запретили продавать спиртное в находящихся в многоквартирных домах кафе с 23:00 до 08:00. В Самарской области ограничения по продаже алкоголя могут вступить в силу с сентября 2025 года.
В Архангельске с начала весны заработали новые ограничения по продаже алкоголя для общепита: власти заявили, что несколько заведений города не могут продавать алкоголь с 23 часов вечера до 9 часов утра, так как находятся менее чем в 30 метрах от жилых домов.
Профильный комитет Заксобрания Забайкальского края ранее большинством голосов поддержал законодательную инициативу о запрете продажи алкоголя в придорожных кафе. Свое предложение политики обосновывают ростом числа пьяных ДТП, особенно в регионах на востоке страны. Причем такие ДТП обычно имеют более тяжелые последствия, чем «трезвые» - в них чаще погибают люди, в том числе ставшие случайными жертвами, а не находившиеся пьяными за рулем. Запретить предлагается продажу алкоголя в кафе, расположенных у дорог регионального, федерального и межмуниципального значения. В регионе с 1 марта также сократилось время реализации алкогольной продукции в так называемых «наливайках».
ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕЗ АЛКОГОЛЯ
На федеральном уровне также обсуждают всевозможные ограничения продажи спиртного. Так, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал запретить продажу алкоголя в воскресенье. Депутат выступил автором нового законопроекта «Воскресенье - день без алкоголя».
«Почему воскресенье? Во-первых, это очень удобно. В понедельник все идут на работу. Представьте, что врач или водитель автобуса все воскресенье "бухал" и в понедельник утром приходит на работу. Никто не захочет пойти к такому врачу, учителю или строителю. Любая профессия с алкоголем не совместима. Поэтому воскресенье – это день трезвости. Я бы назвал его Днем семьи и счастья. Это хороший день для домашних дел, можно провести его с детьми, с женой. Экономически это никакого отрицательного эффекта не принесет. Пусть магазины и продавцы алкоголя нам не высказывают свои опасения. Алкоголь не является продуктом первой необходимости. Я предлагаю продавать алкоголь в отдельных точках, с полностью непрозрачными витринами. Также надо ограничивать массовое дарение алкоголя. Запрет на продажу алкоголя в воскресенье не будет касаться общепита и гостиничного бизнеса», - уточнил он.
Свинцов также считает, что государство должно сделать акцент на зачистке телевидения от популярных фильмов, сериалов и развлекательных передач, где сюжет строится вокруг юмористических ситуаций, связанных с употреблением алкоголя.
«Когда все эти годы каждый Новый год все наши граждане садятся и смотрят фильм, где герои в бане пьют до беспамятства, то это чудовищный пример того, как государственная информационно-пропагандистская машина делает абсолютное зло. Эти фильмы становятся культовыми из-за того, что там показывается веселье с алкоголем и юмористическая цепь событий. Причем эти фильмы идут сразу на нескольких каналах. Поэтому самое действенное – это пропаганда. Зачистка нашего информационного пространства, фильмов и сериалов с позитивной коннотацией алкоголя. У Института развития интернета (ИРИ) должна быть целая программа, которая будет системно заниматься продвижением здорового образа жизни. По всем телеканалам должна быть утренняя зарядка», - рассказал Свинцов.
В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял в пресс-центре НСН, что владельцы алкомаркетов должны нести ответственность за сотни погубленных жизней.
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