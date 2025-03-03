«Пьют семьями!»: Нарколог Шуров поддержал идею запрета продажи алкоголя в воскресенье

«В доковидную эпоху мы все увидели тенденцию к снижению употребления алкоголя. Но в пандемию люди стали налегать на допинги. Многие стали вовлекаться в это в силу того, что находились долго в замкнутом пространстве с семьей. Там возросло все – и домашнее насилие, и алкоголизация. Появилось даже такое понятие, как употребление алкоголя всей семьей. Тенденция совершенно неблагоприятная. Алкоголь всегда идет бок о бок с преступлениями. Больше 50% убийств и изнасилований совершают люди в состоянии алкогольного опьянения. А в выходные, когда нужно заниматься семьей, человек наоборот стремится куда-то убежать, выпить. Я полностью поддерживаю инициативу о запрете продажи алкоголя в воскресенье. Хорошо, что и регионы уже взялись за это», - заявил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить продавать алкоголь во воскресеньям. Свою идею он мотивировал тем, что этот день люди должны посвящать семье или наведению порядка в доме, а также тем фактом, что никто не хочет увидеть в понедельник утром пьяного водителя или врача, уточнил он в пресс-центре НСН.

