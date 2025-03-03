«Пьют семьями!»: Нарколог Шуров поддержал идею запрета продажи алкоголя в воскресенье
До 50% всех преступлений совершают люди в состоянии алкогольного опьянения, а многие ждут выходных, чтобы убежать из дома выпить, заявил в пресс-центре НСН Василий Шуров.
Карантин действительно испортил все показатели по снижению употребления алкоголя, появилось даже понятие, когда люди пьют семьями. Об этом в пресс-центре НСН рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
«В доковидную эпоху мы все увидели тенденцию к снижению употребления алкоголя. Но в пандемию люди стали налегать на допинги. Многие стали вовлекаться в это в силу того, что находились долго в замкнутом пространстве с семьей. Там возросло все – и домашнее насилие, и алкоголизация. Появилось даже такое понятие, как употребление алкоголя всей семьей. Тенденция совершенно неблагоприятная. Алкоголь всегда идет бок о бок с преступлениями. Больше 50% убийств и изнасилований совершают люди в состоянии алкогольного опьянения. А в выходные, когда нужно заниматься семьей, человек наоборот стремится куда-то убежать, выпить. Я полностью поддерживаю инициативу о запрете продажи алкоголя в воскресенье. Хорошо, что и регионы уже взялись за это», - заявил он.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить продавать алкоголь во воскресеньям. Свою идею он мотивировал тем, что этот день люди должны посвящать семье или наведению порядка в доме, а также тем фактом, что никто не хочет увидеть в понедельник утром пьяного водителя или врача, уточнил он в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова: Директором центра РОСИЗО назначили Ивана Лыкошина
- Песков заявил, что контакты глав России и Турции будут при необходимости
- Песков: Путин ознакомился с нюансами встречи Трампа и Зеленского
- Рогов: Армия России вошла в село Днепроэнергия
- Уникальную систему РЭБ создали в Крыму
- Собянин: Новый московский цирк построят в Мневниковской пойме
- АТОР не подтвердила массовые заражения туристов лихорадкой денге во Вьетнаме
- VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани
- При нападении с ножом в Хайфе пострадали пять человек
- Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, введенных в ответ на санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru