«Люди опасаются»: Покупка алкоголя по биометрии не будет пользоваться популярностью

«Биометрические данные верифицированы и четко определяют возраст покупателя. Если используется биометрия при покупке, сразу возникает понимание, совершеннолетний гражданин или нет. Конечно, это удобнее, не нужно носить с собой документы. Ранее биометрию пытались внедрять в целом при оплате на кассах, но этот процесс не очень пошел. Люди не хотят оставлять свою биометрию, опасаются. Потребители не хотят, чтобы возникали какие-то штрафы, которые распознаются по биометрии и так далее. Люди не понимают, где эта информация может быть использована самим государством потом», - пояснил он.

Более того, по его словам, нельзя исключать утечки данных, от этого сегодня никто не застрахован.

«Биометрия будет идти через госструктуры, эти данные будут передаваться структурированным образом. Но переживать, конечно, всегда нужно. Мы видим периодические утечки персональных данных, в том числе и со стороны госструктур. Дальше возникает вопрос, как сохраняется вся эта информация. Но это вопрос именно к сервисам, не к торговле. Если потребитель такого рода данные предоставил на «Госуслугах», оттуда и будет подгружаться эта информация», - отметил собеседник НСН.

Минцифры ранее предложило запустить биометрию для подтверждения права на пенсию за границей и приобретения энергетиков, а также расширить ее применение для входа на портал «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».

