«Люди опасаются»: Покупка алкоголя по биометрии не будет пользоваться популярностью
Андрей Карпов заявил НСН, что россияне не понимают, где их данные потом могут быть использованы государством.
Покупка алкоголя по биометрии упрощает процесс, но россияне не будут пользоваться такой возможностью, опасаясь за свои персональные данные, сказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
В России начнут продавать алкоголь по биометрии в розничных магазинах уже в конце текущего года, заявил глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, сообщает «Интерфакс». Он также напомнил, что правительство РФ уже разрешило использовать биометрические данные для подтверждения возраста при приобретении энергетиков. Карпов рассказал, почему россияне относятся к этому скептически.
«Биометрические данные верифицированы и четко определяют возраст покупателя. Если используется биометрия при покупке, сразу возникает понимание, совершеннолетний гражданин или нет. Конечно, это удобнее, не нужно носить с собой документы. Ранее биометрию пытались внедрять в целом при оплате на кассах, но этот процесс не очень пошел. Люди не хотят оставлять свою биометрию, опасаются. Потребители не хотят, чтобы возникали какие-то штрафы, которые распознаются по биометрии и так далее. Люди не понимают, где эта информация может быть использована самим государством потом», - пояснил он.
Более того, по его словам, нельзя исключать утечки данных, от этого сегодня никто не застрахован.
«Биометрия будет идти через госструктуры, эти данные будут передаваться структурированным образом. Но переживать, конечно, всегда нужно. Мы видим периодические утечки персональных данных, в том числе и со стороны госструктур. Дальше возникает вопрос, как сохраняется вся эта информация. Но это вопрос именно к сервисам, не к торговле. Если потребитель такого рода данные предоставил на «Госуслугах», оттуда и будет подгружаться эта информация», - отметил собеседник НСН.
Минцифры ранее предложило запустить биометрию для подтверждения права на пенсию за границей и приобретения энергетиков, а также расширить ее применение для входа на портал «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».
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