«Дешевый контрафакт!»: Кого затронет закон о борьбе с «наливайками»

«Получение полномочий региональными властями развязывает им руки. Те власти, которые действительно хотят искоренить эту проблему, сделают это. В ближайшее время ситуация кардинально изменится. Точки, которые получили лицензию на организацию общепита, но круглосуточно продают алкоголь, будут искоренены. В ряде регионов ситуация будет более жестко определяться местной властью, где-то будет мягче, но тренд понятен», - предупредил он.

По его словам, меры затронут точки, которые торгуют дешевым алкоголем в жилых домах. Именно цены зачастую указывают на «сомнительное качество» напитков, а сами заведения мешают местным жителям.

«Меры не запрещают продажу спиртного, но помогают создать комфортные условия проживания для граждан. Часто в жизнь граждан асоциальные элементы, шум и так далее вносят деструктив. Очень часто эти круглосуточные точки в жилых домах торгуют алкоголем очень сомнительного качества, используют контрафакт, чтобы конкурировать по ценам. Не существует больших проблем с покупкой алкоголя в супермаркетах, но эти точки привлекают именно ценой. Скорее всего, лишь такой формат устраивает «наливайки», они сами не хотят трансформироваться в кафе. И это, конечно, сложнее организовать, поэтому спрятаться за вывеску «кафе» у них не получится», - заключил собеседник НСН.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью «Радиоточке НСН» назвал нелепостью запрет размещения магазинов и точек общепита в жилых домах.

