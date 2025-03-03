«День семьи и счастья»: Депутат Свинцов призвал запретить продажу алкоголя в воскресенье

«Почему воскресенье? Во-первых, это очень удобно. В понедельник все идут на работу. Представьте, что врач или водитель автобуса все воскресенье "бухал" и в понедельник утром приходит на работу. Никто не захочет пойти к такому врачу, учителю или строителю. Любая профессия с алкоголем не совместима. Поэтому воскресенье – это день трезвости. Я бы назвал его Днем семьи и счастья. Это хороший день для домашних дел, можно провести его с детьми, с женой. Экономически это никакого отрицательного эффекта не принесет. Пусть магазины и продавцы алкоголя нам не высказывают свои опасения. Алкоголь не является продуктом первой необходимости. Я предлагаю продавать алкоголь в отдельных точках, с полностью непрозрачными витринами. Также надо ограничивать массовое дарение алкоголя. Запрет на продажу алкоголя в воскресенье не будет касаться общепита и гостиничного бизнеса», - уточнил он.

Ранее Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что рост употребления алкоголя в РФ начался в пандемию.

