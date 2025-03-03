«День семьи и счастья»: Депутат Свинцов призвал запретить продажу алкоголя в воскресенье
Воскресенье - лучший день для того, чтобы навести порядок в доме или провести день с семьей, так как на следующее утро человек должен быть трезв и собран для работы, заявил в пресс-центре НСН депутат Андрей Свинцов.
В том, чтобы продажа алкоголя в воскресенье была запрещена, заинтересованы все граждане, так как никто не хочет в понедельник утром иметь дело с пьяным водителем, учителем или врачом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал автор нового законопроекта «Воскресенье - день без алкоголя», зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Почему воскресенье? Во-первых, это очень удобно. В понедельник все идут на работу. Представьте, что врач или водитель автобуса все воскресенье "бухал" и в понедельник утром приходит на работу. Никто не захочет пойти к такому врачу, учителю или строителю. Любая профессия с алкоголем не совместима. Поэтому воскресенье – это день трезвости. Я бы назвал его Днем семьи и счастья. Это хороший день для домашних дел, можно провести его с детьми, с женой. Экономически это никакого отрицательного эффекта не принесет. Пусть магазины и продавцы алкоголя нам не высказывают свои опасения. Алкоголь не является продуктом первой необходимости. Я предлагаю продавать алкоголь в отдельных точках, с полностью непрозрачными витринами. Также надо ограничивать массовое дарение алкоголя. Запрет на продажу алкоголя в воскресенье не будет касаться общепита и гостиничного бизнеса», - уточнил он.
Ранее Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что рост употребления алкоголя в РФ начался в пандемию.
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