«Корейская водка и чача»: Рестораторы рассказали о моде на экзотический алкоголь
Игорь Бухаров заявил НСН, что чача, граппа и соджа не могут заменить традиционную водку, а Дмитрий Соколов отметил, что в бары все-таки завезли больше «экзотики».
Корейская водка, грузинская чача и итальянская граппа пользуются популярностью у россиян, но пока не могут заменить традиционную водку, «экзотические» коктейли сегодня значительно дороже, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что спрос на экзотический алкоголь, который ассоциируется у россиян с другими странами, увеличился на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% в денежном в прошлом году. Отмечается, что больше всего спрос вырос на традиционный корейский алкогольный напиток соджа – на 348%, рост также заметен у грузинской чачи (61%), французского кальвадоса (13,2%) и итальянской граппы (11,7%). Вместе с тем продажи самогона сократились на 3,7%. Бухаров отметил, что чача, граппа и соджа присутствуют на российском рынке уже более 30 лет.
«Эти напитки уже более 30 лет на наших рынках. Такого резкого роста спроса я не вижу, россияне всегда любили разные напитки. Рестораны тоже предлагали всегда очень разнообразные напитки. Конечно, мода очень влияет на ресторанный бизнес. Не могу сказать, что корейская водка сегодня особенно популярна, а граппа и чача всегда у нас были представлены. Наши традиционные напитки, включая водку, все-таки пользуются большей популярностью. Как пили водку, так и пьют дальше, она дешевле, чем вино и прочее. Позволить себе дорогие экзотические напитки могут лишь отдельные группы. Сегодня коктейли делаются на таких напитках», - рассказал он.
При этом ресторатор, владелец баров Дмитрий Соколов отметил, что посетители баров действительно все чаще переходят на «экзотику».
«Могу подтвердить, что люди в барах и ресторанах стали пробовать новые напитки, более экзотические. Никакие напитки при этом не исчезли, все есть и в большем количестве. Напитков стало больше, чем даже до начала спецоперации и санкций. Из чека традиционные напитки тоже не исчезают, коньяки сейчас пьют мало, джины – больше. Есть смещение в сторону экзотики», - подытожил собеседник НСН.
Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на Российском винодельческом форуме озвучил спецпредставитель президента РФ и владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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