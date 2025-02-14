«Подорожают продукты»: Запрет алкомаркетов во дворах увеличит нелегальные продажи

Он отметил, что запрет также приведет к проблемам с выручкой у продуктовых магазинов.

«Алкоголь занимает определенную долю в продажах у продуктовых магазинов. И алкоголь влияет на прибыльность магазинов. Когда у нас государство просит, чтобы на социально-значимые продукты держалась минимальная наценка, зачастую это компенсируется на продажах иной продукции. Соответственно, если скажут так, запас прочности магазинов будет уменьшаться в силу снижения возможностей для заработка. Магазинам будет где-то сложнее идти навстречу пожеланиям различных государственных органов в части удержания минимальных наценок на социально значимые товары», - указал собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что отсутствие магазинов с алкоголем в шаговой доступности от дома вызовет недовольство жителей.

«Торговля, которая существует в Московской области, находится, думаю, в легальном поле. И введение каких-либо запретительных мер требует определенной оценки по количеству иных торговых объектов в том или ином муниципальном образовании, чтобы не получилось ситуации, когда в силу этого будет ограничен доступ покупателю к магазинам шаговой доступности, что тоже достаточно важно», - добавил он.

В нескольких регионах ограничения на продажу алкоголя действуют в будние дни. В частности, с 1 марта в Вологодской области спиртное с понедельника по пятницу разрешено будет реализовывать в торговых точках лишь с 12:00 до 14:00. Но эти ограничения не действуют в выходные и праздничные дни. В Туве разрешение на продажу действует с 11:00 до 15:00, передает «Радиоточка НСН».

