«Утренняя зарядка!»: В Госдуме призвали начать пропаганду отказа от алкоголя с ТВ

Государство должно сделать акцент на зачистке телевидения от популярных фильмов, сериалов и развлекательных передач, где сюжет строится вокруг юмористических ситуаций, связанных с употреблением алкоголя. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Когда все эти годы каждый Новый год все наши граждане садятся и смотрят фильм, где герои в бане пьют до беспамятства, то это чудовищный пример того, как государственная информационно-пропагандистская машина делает абсолютное зло. Эти фильмы становятся культовыми из-за того, что там показывается веселье с алкоголем и юмористическая цепь событий. Причем эти фильмы идут сразу на нескольких каналах. Поэтому самое действенное – это пропаганда. Зачистка нашего информационного пространства, фильмов и сериалов с позитивной коннотацией алкоголя. У Института развития интернета (ИРИ) должна быть целая программа, которая будет системно заниматься продвижением здорового образа жизни. По всем телеканалам должна быть утренняя зарядка», - рассказал он.