«Утренняя зарядка!»: В Госдуме призвали начать пропаганду отказа от алкоголя с ТВ

Помимо недопущения в эфир кино и сериалов, пропагандирующих алкоголь, необходимо менять сетку вещания и по каждому каналу показывать утреннюю зарядку, заявил в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.

Государство должно сделать акцент на зачистке телевидения от популярных фильмов, сериалов и развлекательных передач, где сюжет строится вокруг юмористических ситуаций, связанных с употреблением алкоголя. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Когда все эти годы каждый Новый год все наши граждане садятся и смотрят фильм, где герои в бане пьют до беспамятства, то это чудовищный пример того, как государственная информационно-пропагандистская машина делает абсолютное зло. Эти фильмы становятся культовыми из-за того, что там показывается веселье с алкоголем и юмористическая цепь событий. Причем эти фильмы идут сразу на нескольких каналах. Поэтому самое действенное – это пропаганда. Зачистка нашего информационного пространства, фильмов и сериалов с позитивной коннотацией алкоголя. У Института развития интернета (ИРИ) должна быть целая программа, которая будет системно заниматься продвижением здорового образа жизни. По всем телеканалам должна быть утренняя зарядка», - рассказал он.

Депутат Свинцов заявил, что рост употребления алкоголя в РФ начался в пандемию

Также важным шагом, по мнению депутата, станет исключение таких понятий, как «безалкогольное пиво» и «детское» шампанское.

«Я много раз предлагал в Госдуме ввести запрет на понятие «безалкогольный». Почему можно рекламировать безалкогольное пиво? У нас же нет понятия безалкогольной водки. Также мы много раз предлагали запретить детское шампанское. Я ни разу своим детям не ставил на стол безалкогольное шампанское. И, конечно, должна вестись пропаганда массового спорта», - подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить продавать алкоголь во воскресеньям. Свою идею он мотивировал тем, что этот день люди должны посвящать семье или наведению порядка в доме, а также тем фактом, что никто не хочет увидеть в понедельник утром пьяного водителя или врача, уточнил он в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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