«Миллиарды суррогата»: Запрет на продажу алкоголя до 21 года укрепит теневой сектор
Вячеслав Мамонтов заявил НСН, что только в интернете оборот нелегального алкоголя доходит до 50 миллиардов рублей.
Запрет на продажу алкоголя до 21 года укрепит теневой сектор, но не поможет решить проблему алкоголизма, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
Следственный комитет (СК) предлагает запретить продажу в России любых алкогольных напитков молодежи до 21 года, об этом ранее сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. Мамонтов рассказал, к чему приведет подобная мера.
«В условиях тренда на сокращение потребления алкоголя такая мера будет иметь обратный эффект: в выигрыше окажется только теневой сектор алкогольного рынка. Это будет работать по аналогии с инициативами о запрете рекламы безалкогольного пива, такая мера уже много раз справедливо отклонялась Госдумой. Требуется сосредоточить усилия на реализации профилактических мер, направленных на повышение культуры потребления алкогольных напитков. Так, например, несмотря на запрет онлайн-продаж, эксперты оценивают нелегальный оборот интернет-торговли алкогольной продукцией в России в 30-50 млрд рублей, а долю фальсификата на нем — в 53%», - отметил он.
По его словам, в таком случае потребитель переключится на опасный суррогат, а легальный оборот сократится.
«Мера о повышении возрастного лимита — это продолжающийся тренд на ужесточение государственной политики в сфере алкоголя. К сожалению, если тенденция продолжит стремительно развиваться, это приведет к обнулению совместных действий государства и отрасли по обелению, повлечет за собой рост нелегального оборота, закрытие легальных точек продаж и переключение потребителя на опасные для жизни суррогаты. Это отрицательно скажется на здоровье нации в целом», - заключил собеседник НСН.
Идея главы СК запретить продажу алкогольных напитков до 21 года может привести к появлению подпольного рынка, заявил ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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