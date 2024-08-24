$135 млн и новые вакцины: Что поможет ВОЗ в ЧС из-за оспы обезьян

МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ И ЧС ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на борьбу с оспой обезьян потребуется $135 млн. При этом он подчеркнул, что эта сумма даже может быть увеличена. По мнению председателя ВОЗ, для остановки вспышки заболевания необходимо предпринять комплексные и скоординированные меры.

Случаи заражения уже выявили в ЦАР, Уганде, Габоне. В последней из указанных стран заболевание было зафиксировано у 30-летнего мужчины, который вернулся из Уганды, где до этого уже официально зарегистрировали вспышку оспы обезьян.

Всего в странах Африканского союза было выявлено более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Известно, что 517 из этих носителей скончались. При этом, по сообщениям главы Минздрава ДР Конго Самуэля Роджера Камбы, в 2024 году в стране зарегистрированы 548 смертей от обезьяньей оспы.