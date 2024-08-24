$135 млн и новые вакцины: Что поможет ВОЗ в ЧС из-за оспы обезьян
При этом в России не прогнозируют масштабного распространения этого заболевания в связи с развитостью здравоохранения.
ВОЗ бьет тревогу из-за масштабного распространения оспы обезьян. Основные случаи заражения и летальных исходов — в Африке. Специалисты связывают это со слабой системой здравоохранения в регионе. При этом случаи заражения наблюдаются и в других частях света, в частности в нескольких странах Европы и Азии. При этом врачи уверяют, что для России эпидемия не опасна.
МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ И ЧС ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на борьбу с оспой обезьян потребуется $135 млн. При этом он подчеркнул, что эта сумма даже может быть увеличена. По мнению председателя ВОЗ, для остановки вспышки заболевания необходимо предпринять комплексные и скоординированные меры.
Случаи заражения уже выявили в ЦАР, Уганде, Габоне. В последней из указанных стран заболевание было зафиксировано у 30-летнего мужчины, который вернулся из Уганды, где до этого уже официально зарегистрировали вспышку оспы обезьян.
Всего в странах Африканского союза было выявлено более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Известно, что 517 из этих носителей скончались. При этом, по сообщениям главы Минздрава ДР Конго Самуэля Роджера Камбы, в 2024 году в стране зарегистрированы 548 смертей от обезьяньей оспы.
Заболевшие уже также зафиксированы в Европе и Азии: в Таиланде, Пакистане, Швеции, Испании.
В связи с широким распространением оспы обезьян в Африке 14 августа глава ВОЗ Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Он сообщил, что, по состоянию на начало 2024 года, количество случаев заражения этим заболеванием превысило показатели 2023 года, составив более 14 тысяч зарегистрированных случаев.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения (PHEIC) — это официальное объявление ВОЗ о событии, которое представляет опасность для других стран из-за международного распространения болезни и требует скоординированных действий на глобальном уровне. Согласно Международным медико-санитарным правилам 2005 года, государства обязаны оперативно реагировать на PHEIC.
В свою очередь главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил быстрое распространение оспы обезьян в 2024 году.
«С 1980 года мы постоянно наблюдаем за оспой обезьян, потому что тогда мы еще говорили, что раз мы ликвидировали человеческую оспу, оспа обезьян может занять эту нишу. И она этим занималась, с разным переменным успехом, где-то было десять-двадцать случаев в определенных регионах – экваториальная Африка и западная Африка. Но после на планете стало увеличиваться число людей, которые родились после 80-го года. Таких людей, моложе 41-го года, на планете сегодня доминирующее число. Поэтому оспа обезьян постепенно эту нишу начинает занимать, уже появляются не единицы, а сотни заболевших и тысячи», - рассказал он.
Оспа обезьян — это острое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. При этом между людьми вирус переносится воздушно-капельным путем, в результате контакта с биологическими жидкостями, а также через повреждения на коже или на внутренних поверхностях слизистых.
В качестве симптомов выделяют высокую температуру, боль в горле, сыпь, головную боль, недомогания в мышцах и спине, повышенную утомляемость и увеличение лимфатических узлов.
В большинстве случаев заражения заболевание длится до трех недель и проходит само по себе. Летальность оценивается примерно в 10%. В основном случаи заражения фиксируются недалеко от влажных тропических лесов, в которых обитают животные-носители.
ОПАСНО ДЛЯ РОССИИ?
Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила россиян, что обезьянья оспа не представляет никакой опасности для РФ. Она считает, что распространение этого заболевание в стране невозможно в связи с «традиционными ценностями». При этом Попова подчеркнула, что в России есть все необходимое для выявления этого вида оспы, и за все время в РФ было выявлено только три завозных случая.
В ведомстве также подчеркнули, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» располагает достаточными запасами вакцины, необходимой для профилактики оспы обезьян. В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил об окончании исследования по разработке вакцины от оспы обезьян в России. Он подчеркнул, что вакцинировать будут окружение человека, который заболел этим недугом, а также пациентов с подозрением на заражение. Но перед этим, по его словам, необходимо будет провести еще доклинические испытания, которые займут до шести-семи месяцев.
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в интервью НСН подтвердил, что для России риски распространения оспы обезьян минимальны, поэтому ситуация остается напряженной лишь в Африке, так как там сложно бороться с этим заболеванием.
«Понятно, что риск для России сегодня достаточно низкий. Любые заболевания опасны, если их нельзя контролировать. Для России сейчас риски связаны только с завозом из других стран. Если единичные случаи будут выявлены, о них станет известно. Я не думаю, что это какой-то большой масштаб проблемы для России. Где развитая система здравоохранения, риски одинаковы, они минимальны. Если при обнаружении человеку оказывается медицинская помощь, избыточных рисков нет. Просто в странах Африки это все проявляет себя в большей степени, так как там не так развито здравоохранение», - заметил он.
Между тем, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, что вакцинация и карантинные мероприятия помогут предотвратить распространение оспы обезьян.
«Для остановки оспы обезьян нужна новая вакцина. Наработок много. И что бы ни придумали, придется аттестовать, а это может занять полгода-год», - сказал он в беседе с изданием «News.ru».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что глава ВОЗ Гебрейесус созовет заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.
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