ФМБА разрабатывает две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин для борьбы с ВИЧ-инфекцией: «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Вакцина «КомбиМаб-1» уже завершила доклинические испытания, тогда как тестирование «КомбиМаб-2» планируется завершить в первом квартале 2026 года.
По информации пресс-службы, вакцина «КомбиМаб-1» успешно прошла основные этапы доклинических испытаний, продемонстрировав свою безопасность, отмечает URA.RU.
Исследования показали, что препарат обеспечивает защиту от различных штаммов ВИЧ в течение как минимум 1,5 лет после одной инъекции. В настоящее время готовятся клинические испытания этой вакцины, передает «Радиоточка НСН».
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