ФМБА разрабатывает две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин для борьбы с ВИЧ-инфекцией: «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Вакцина «КомбиМаб-1» уже завершила доклинические испытания, тогда как тестирование «КомбиМаб-2» планируется завершить в первом квартале 2026 года.

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По информации пресс-службы, вакцина «КомбиМаб-1» успешно прошла основные этапы доклинических испытаний, продемонстрировав свою безопасность, отмечает URA.RU.

Исследования показали, что препарат обеспечивает защиту от различных штаммов ВИЧ в течение как минимум 1,5 лет после одной инъекции. В настоящее время готовятся клинические испытания этой вакцины, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: fmba.gov.ru
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