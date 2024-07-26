ФМБА разрабатывает две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин для борьбы с ВИЧ-инфекцией: «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Вакцина «КомбиМаб-1» уже завершила доклинические испытания, тогда как тестирование «КомбиМаб-2» планируется завершить в первом квартале 2026 года.