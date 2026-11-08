Умер артист Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов

На 66‑м году жизни скончался Леонид Удалов — артист Московского областного театра драмы и комедии. Информацию об этом агентству ТАСС подтвердили люди из близкого окружения актёра.

Леонид Удалов появился на свет 20 августа 1961 года. Театральное образование он получил в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, завершив обучение в 1983 году. Творческий путь артиста включал работу в разных коллективах: с 2002 года он служил в Государственном театре киноактёра, а в 2019 году вошёл в труппу Московского областного театра драмы и комедии.

Зрители знали Удалова по ярким ролям в театральных постановках — среди них спектакли «Корсиканка», «Бродвей, Бродвей», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Пять вечеров». Кроме театральной сцены, актёр пробовал силы и в кино: он снялся в картинах «Московская любовь» и «Бесы», а также принял участие в съёмках сериала «Жизнь, которой не было».

