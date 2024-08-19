Оспа обезьян для России не опасна

Как заявила Попова изданию Life, распространения обезьяньей оспы в стране не предполагается в связи с «традиционными ценностями» в РФ.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, представляющее опасность особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

Для России риски, связанные с распространением оспы обезьян, минимальны, ситуация остается напряженной лишь в Африке, где с заболеванием сложно бороться, заявил НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.







