Оспа обезьян для России не опасна

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в стране имеется все для выявления этого заболевания, а за все время было обнаружено лишь три случая завозной оспы.

В странах Африканского союза выявили более 17 тысяч случаев оспы обезьян

Как заявила Попова изданию Life, распространения обезьяньей оспы в стране не предполагается в связи с «традиционными ценностями» в РФ.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, представляющее опасность особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

Для России риски, связанные с распространением оспы обезьян, минимальны, ситуация остается напряженной лишь в Африке, где с заболеванием сложно бороться, заявил НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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