Оспа обезьян для России не опасна
Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в стране имеется все для выявления этого заболевания, а за все время было обнаружено лишь три случая завозной оспы.
Как заявила Попова изданию Life, распространения обезьяньей оспы в стране не предполагается в связи с «традиционными ценностями» в РФ.
Оспа обезьян - вирусное заболевание, представляющее опасность особенно для людей с ослабленным иммунитетом.
Для России риски, связанные с распространением оспы обезьян, минимальны, ситуация остается напряженной лишь в Африке, где с заболеванием сложно бороться, заявил НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru