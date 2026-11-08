Россиянам напомнили о праве брать отпуск на два-три дня

Как пояснил Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, разделение отпуска возможно лишь при достижении договорённости с работодателем. При этом Трудовой кодекс РФ (статья 125) устанавливает обязательное условие: одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Прочие дни можно распределить по взаимному согласию — все периоды обязательно отражают в графике отпусков.

Эльвира Рамазанова, кандидат технических наук и доцент того же университета, уточнила, что в законе не закреплено требование о минимальной продолжительности отдельных частей отпуска в пять или семь дней. После того как сотрудник использует обязательные 14 дней, оставшуюся часть отпуска разрешается дробить на любые отрезки — вплоть до однодневных.

Если короткие периоды отдыха заранее согласованы и включены в утверждённый график отпусков, работодатель не имеет права отказать в их предоставлении. В случае если потребность в кратковременном отпуске возникла вне графика, вопрос решается путём переговоров с руководителем — такой отдых оформляют на основании достигнутой договорённости.

Ранее депутат Госдумы Дарья Лантратова заявила, что в России в ближайшее время не планируют законодательно сокращать рабочую неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

