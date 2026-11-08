Россиянам напомнили о праве брать отпуск на два-три дня
Согласно нормам законодательства, ежегодный оплачиваемый отпуск допустимо разделять на несколько частей — в том числе брать совсем небольшие отрезки отдыха продолжительностью в один или несколько дней. На это обращает внимание «Российская газета», опираясь на комментарии профильных экспертов.
Как пояснил Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, разделение отпуска возможно лишь при достижении договорённости с работодателем. При этом Трудовой кодекс РФ (статья 125) устанавливает обязательное условие: одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Прочие дни можно распределить по взаимному согласию — все периоды обязательно отражают в графике отпусков.
Эльвира Рамазанова, кандидат технических наук и доцент того же университета, уточнила, что в законе не закреплено требование о минимальной продолжительности отдельных частей отпуска в пять или семь дней. После того как сотрудник использует обязательные 14 дней, оставшуюся часть отпуска разрешается дробить на любые отрезки — вплоть до однодневных.
Если короткие периоды отдыха заранее согласованы и включены в утверждённый график отпусков, работодатель не имеет права отказать в их предоставлении. В случае если потребность в кратковременном отпуске возникла вне графика, вопрос решается путём переговоров с руководителем — такой отдых оформляют на основании достигнутой договорённости.
Ранее депутат Госдумы Дарья Лантратова заявила, что в России в ближайшее время не планируют законодательно сокращать рабочую неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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