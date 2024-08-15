Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России
В России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Уточняется, что на территории страны заблаговременно и на системной основе проводятся все необходимые меры для выявления данной инфекции. Ситуация с заболеванием находится на постоянном контроле специалистов.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 14 августа объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
В среду Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ собрался для обсуждения ситуации с оспой обезьян в Африке. Ранее Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в связи с вспышкой данного заболевания на континенте.
Гебрейесус отметил, что в 2023 году наблюдался резкий рост зарегистрированных случаев оспы обезьян. По состоянию на начало 2024 года количество случаев уже превысило показатели прошлого года, составив более 14 тыс. зарегистрированных случаев, из которых 524 оказались смертельными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru