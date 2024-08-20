В России отметили рост инфекционных заболеваний
В России ежегодно фиксируют от 30 до 50 млн случаев инфекционных заболеваний. Львиная доля (91%) из них приходится на грипп и ОРВИ. Также много выявляется острых кишечных и пищевых токсикоинфекций, рассказал aif.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА РФ, академик РАН Юрий Лобзин.
По его словам, в 2023 году в 7,6 раза по сравнению со средними многолетними показателями подскочила заболеваемость коклюшем, корью — в 7 раз, гемофильной инфекцией — в 2,8 раза, туляремией — в 2,4 раза, норовирусной инфекцией — в 2 раза, энтеровирусными инфекциями — в 1,5 раза, бруцеллёзом — в 1,5 раза.
Заболеваемость вирусными внебольничными пневмониями выросла в среднем в 5,6 раза, а среди детей по сравнению с 2022 годом прирост составил 80,7%. Максимальные показатели, как и в предыдущие годы, отмечали среди детей 1-2 лет.
Чаще россияне также стали болеть ветрянкой, причем как взрослые, так и дети. В прошлом году семь детей погибли от ветряной оспы, несмотря на то, что это заболевание считается безобидным.
Лобзин напомнил, что от ветрянки, как от ряда других заболеваний в стране есть вакцина, и задача родителей — уберечь ребёнка от инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Центр «Вектор» располагает достаточными запасами вакцины, подходящей для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили .
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru