В России отметили рост инфекционных заболеваний

В России ежегодно фиксируют от 30 до 50 млн случаев инфекционных заболеваний. Львиная доля (91%) из них приходится на грипп и ОРВИ. Также много выявляется острых кишечных и пищевых токсикоинфекций, рассказал aif.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА РФ, академик РАН Юрий Лобзин.

По его словам, в 2023 году в 7,6 раза по сравнению со средними многолетними показателями подскочила заболеваемость коклюшем, корью — в 7 раз, гемофильной инфекцией — в 2,8 раза, туляремией — в 2,4 раза, норовирусной инфекцией — в 2 раза, энтеровирусными инфекциями — в 1,5 раза, бруцеллёзом — в 1,5 раза.

Оспа обезьян для России не опасна благодаря «традиционным ценностям»

Заболеваемость вирусными внебольничными пневмониями выросла в среднем в 5,6 раза, а среди детей по сравнению с 2022 годом прирост составил 80,7%. Максимальные показатели, как и в предыдущие годы, отмечали среди детей 1-2 лет.

Чаще россияне также стали болеть ветрянкой, причем как взрослые, так и дети. В прошлом году семь детей погибли от ветряной оспы, несмотря на то, что это заболевание считается безобидным.

Лобзин напомнил, что от ветрянки, как от ряда других заболеваний в стране есть вакцина, и задача родителей — уберечь ребёнка от инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Центр «Вектор» располагает достаточными запасами вакцины, подходящей для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили .


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗаболеванияПрививка

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