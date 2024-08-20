В России отметили рост инфекционных заболеваний

Заболеваемость вирусными внебольничными пневмониями выросла в среднем в 5,6 раза, а среди детей по сравнению с 2022 годом прирост составил 80,7%. Максимальные показатели, как и в предыдущие годы, отмечали среди детей 1-2 лет.

Чаще россияне также стали болеть ветрянкой, причем как взрослые, так и дети. В прошлом году семь детей погибли от ветряной оспы, несмотря на то, что это заболевание считается безобидным.

Лобзин напомнил, что от ветрянки, как от ряда других заболеваний в стране есть вакцина, и задача родителей — уберечь ребёнка от инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Центр «Вектор» располагает достаточными запасами вакцины, подходящей для профилактики оспы обезьян. Об этом сообщили .



