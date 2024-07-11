СМИ: Режим ЧС из-за африканской чумы свиней введен в Краснодарском крае
Режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Каневском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечается, очаг заболевания обнаружен в агрокомплексе «Каневской Бекон». По предварительным данным, из поголовья в 9 тысяч свиней - 7 тысяч животных уже погибли. Инфекция не опасна для человека, но характеризуется высокой степенью заразности и наносит существенных вред животноводству в местах распространения.
Ранее в Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru