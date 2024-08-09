Санитарный контроль усилили во «Внуково» из-за энтеровирусной инфекции
Санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию, усилили в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что решение было принято в связи с ростом уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ряде иностранных государств.
Отмечается, что в воздушной гавани усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей в терминале А, а также в предприятиях общественного питания и торговли, на прибывающих в Москву самолётах.
«На мониторах информационных табло... организовано размещение санитарно-просветительских материалов с инфографикой по профилактике энтеровирусной инфекции и острых кишечных инфекций», - говорится в сообщении.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в инфекционные отделения московских больниц за три дня поступил 31 пациент с острой кишечной инфекцией, все они обедали в столовой Черкизовского мясокомбината, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru