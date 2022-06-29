Онищенко: Оспа обезьян заняла нишу человеческой оспы

Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил быстрое распространение оспы обезьян в этом году.

«С 1980 года мы постоянно наблюдаем за оспой обезьян, потому что тогда мы еще говорили, что раз мы ликвидировали человеческую оспу, оспа обезьян может занять эту нишу. И она этим занималась, с разным переменным успехом, где-то было десять-двадцать случаев в определенных регионах – экваториальная Африка и западная Африка. Но после на планете стало увеличиваться число людей, которые родились после 80 года. Таких людей, моложе 41 года, на планете сегодня доминирующее число. Поэтому оспа обезьян постепенно эту нишу начинает занимать, уже появляются не единицы, а сотни заболевших и тысячи», - объяснил он.

Эксперты бьют тревогу, потому что оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось. По сообщениям СМИ на сегодняшний день учёные выявили около 50 мутаций вируса. Число подтвержденных случаев в мире превысило 3,2 тысячи, сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) уже объявила оспу обезьян пандемией.

