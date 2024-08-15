В Мадриде намерены усилить пограничный контроль в аэропорту из-за оспы обезьян

Власти испанской столицы намерены усилить пограничный контроль в городском аэропорту, чтобы замедлить распространение оспы обезьян, сообщает Europa Press со ссылкой на министра здравоохранения Мадрида Фатиму Матуте.

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По её словам, ожидается наплыв из Африки лиц, инфицированных вирусом или тех, кто контактировал с заболевшими.

Матуте также добавила, что сейчас жители Африки приезжают в Испанию бесконтрольно из-за чего в мадридском сообществе может много людей заразиться оспой обезьян.

Ранее ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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