В Мадриде намерены усилить пограничный контроль в аэропорту из-за оспы обезьян
Власти испанской столицы намерены усилить пограничный контроль в городском аэропорту, чтобы замедлить распространение оспы обезьян, сообщает Europa Press со ссылкой на министра здравоохранения Мадрида Фатиму Матуте.
По её словам, ожидается наплыв из Африки лиц, инфицированных вирусом или тех, кто контактировал с заболевшими.
Матуте также добавила, что сейчас жители Африки приезжают в Испанию бесконтрольно из-за чего в мадридском сообществе может много людей заразиться оспой обезьян.
Ранее ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Мадриде намерены усилить пограничный контроль в аэропорту из-за оспы обезьян
- США не знают о целях атаки Украины на Курскую область
- Вассерман ответил Милонову на идею о школьной форме в духе императорской России
- ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ
- Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
- СМИ: В США арестовали подозреваемых по делу о кончине актера Мэттью Перри
- Кирби: США намерены добиваться освобождения Ксении Карелиной
- RuTube представил быстрый перенос контента с YouTube
- Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права
- ГАИ в Белгородской, Брянской и Курской областях будут работать круглосуточно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru