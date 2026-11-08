Россияне рассказали, почему отменяют самозапрет на кредиты

Механизм добровольного самозапрета на займы стал доступен на портале «Госуслуги» с 1 марта 2025 года. Как сообщает Объединённое кредитное бюро, самозапрет установили свыше 27 миллионов граждан, при этом 12,4 % ранее введённых ограничений впоследствии отменили.

В опросе, охватившем более 3 000 респондентов, 32 % участников указали, что готовы отказаться от самозапрета из‑за внезапных расходов, покрыть которые из собственных накоплений не получается. Ещё примерно треть опрошенных готовы временно снять ограничение специально ради крупной покупки, ипотечного кредита или займа на автомобиль — то есть ради трат, которые планировали задолго до установки запрета.

Среди менее распространённых мотивов — рефинансирование уже имеющихся кредитов либо оформление нового займа на более привлекательных условиях: такую причину назвали 10 % респондентов. Ещё 8 % допустили снятие самозапрета ради иных целей — например, чтобы вложить средства в развитие своего дела или пройти профессиональное обучение. При этом 16 % опрошенных заявили, что не видят для себя никаких обстоятельств, при которых стоило бы отказываться от установленного самозапрета.

Исследование показало, что в течение года о возможности снять ограничение задумывались 38 % россиян. При этом большинство из тех, кто допускает такую опцию, не намерены отказываться от самозапрета окончательно: 58 % готовы снимать его лишь на короткий срок — только на время оформления кредита, а потом снова активировать. В то же время 11 % скорее всего не станут включать ограничение повторно; остальные участники опроса не смогли дать однозначный ответ.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что 36 % опрошенных переживают: после снятия самозапрета ими могут воспользоваться мошенники. По её словам, эти опасения зачастую избыточны. Преступники не имеют доступа к базе данных в реальном времени и не получают уведомлений о том, что кто‑то отменил запрет. Чтобы оформить заём на человека в момент снятия ограничения, злоумышленникам нужно заранее располагать утерянным паспортом гражданина либо иметь прямой доступ к его личному кабинету на «Госуслугах». Таким образом, если человек сам решает снять запрет ради конкретной покупки и при этом надёжно защищает свои данные (использует надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию), риски практически сводятся к нулю, подчеркнула эксперт.

Покупку жилья с использованием маткапитала необходимо согласовывать с СФР, в последующем родители обязаны выделять доли в квартире детям, поэтому и купить, а затем и продать недвижимость таким образом намного сложнее, пояснил ранее НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

