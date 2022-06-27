28.06.2022 состоится пресс-конференция, посвященная рекордам по займам россиян.
28.06.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жизнь в долг. Россияне установили рекорд по займам?»
Россияне набрали рекордное за полгода число займов «до зарплаты» в мае 2022 года, сообщают СМИ. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 миллиона срочных займов — в размере до 30 000 рублей и сроком до 30 дней. В общей сложности было выдано 21,59 миллиарда рублей, что стало максимальным с декабря 2021 года и на 16 процентов превышает показатель годовой давности. По данным ЦБ, в январе-марте 2022 года россияне набрали микрозаймов на 175 миллиардов рублей. Эксперты прогнозирует, что займы сроком до 30 дней останутся наиболее динамичным сегментом рынка МФО в течение всего 2022 года.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какие виды кредитов и займов преобладают у россиян сегодня?
- По каким причинам россияне бьют рекорды по краткосрочным займам?
- Какая ситуация с кредитными историями россиян?
- Как изменились процентные ставки по кредитам и займам за последние месяцы?
- Пользуется ли сегодня популярностью льготное кредитование?
Участники пресс-конференции:
- Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;
- Зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев;
- Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8