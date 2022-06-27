28.06.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жизнь в долг. Россияне установили рекорд по займам?»

Россияне набрали рекордное за полгода число займов «до зарплаты» в мае 2022 года, сообщают СМИ. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 миллиона срочных займов — в размере до 30 000 рублей и сроком до 30 дней. В общей сложности было выдано 21,59 миллиарда рублей, что стало максимальным с декабря 2021 года и на 16 процентов превышает показатель годовой давности. По данным ЦБ, в январе-марте 2022 года россияне набрали микрозаймов на 175 миллиардов рублей. Эксперты прогнозирует, что займы сроком до 30 дней останутся наиболее динамичным сегментом рынка МФО в течение всего 2022 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие виды кредитов и займов преобладают у россиян сегодня?

По каким причинам россияне бьют рекорды по краткосрочным займам?

Какая ситуация с кредитными историями россиян?

Как изменились процентные ставки по кредитам и займам за последние месяцы?

Пользуется ли сегодня популярностью льготное кредитование?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев;

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



