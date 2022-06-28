«Изъятие имущества»: Какие последствия России принесет технический дефолт
Эльман Мехтиев отметил, что суды могут по-разному трактовать невозможность страны провести платежи.
Последствия «технического дефолта» на данный момент сложно предсказать, все будет зависеть от того, как суды будут трактовать это понятие, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.
«К сожалению, могут быть последствия. Мы это трактуем, как невозможность провести платеж, навязанную нам. Если это дефолт государства, то существуют процедуры, которые означают возможность изъятия в судебном порядке имущества этого государства на других территориях. Вопрос о том, как дальше будут развиваться события, зависит от того, как суды будут рассматривать это понятие дефолта. Процесс изъятия может быть очень долгим», - отметил он.
Утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник в РФ наступил дефолт по внешним обязательствам в валюте. По данным агентства, к 27 июня истек льготный период по выплате около $100 млн по гособлигациям
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