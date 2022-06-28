Россиянам назвали способы избежать мошенничеств в области кредитов

Эльман Мехтиев рассказал, что два раза в год необходимо проверять кредитную историю, чтобы убедиться, что не было утечки персональных данных. 

Россияне редко проверяют свою кредитную историю, а эта процедура поможет избежать мошенничеств в этой области, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.

В НБКИ рассказали об эффективности программы ипотечных каникул

«В ноябре прошлого года был проведен опрос – 77% людей, которые запрашивали кредитную историю, запрашивали ее один раз в жизни, не два раза в год бесплатно, как можно это сделать. Кредитная история может появиться и без вас, нужно включать двухфакторную идентификацию на госуслугах, чтобы ваши персональные данные не были украдены. Большинство мошеннических кейсов происходит именно из-за этого. Проверять кредитную историю нужно минимум два раза в год – бесплатно», - отметил он.

Программа кредитных каникул продемонстрировала свою эффективность во время пандемии, в текущей ситуации это снова может помочь, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:МошенникиКредитыБанки
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