Россиянам назвали способы избежать мошенничеств в области кредитов

«В ноябре прошлого года был проведен опрос – 77% людей, которые запрашивали кредитную историю, запрашивали ее один раз в жизни, не два раза в год бесплатно, как можно это сделать. Кредитная история может появиться и без вас, нужно включать двухфакторную идентификацию на госуслугах, чтобы ваши персональные данные не были украдены. Большинство мошеннических кейсов происходит именно из-за этого. Проверять кредитную историю нужно минимум два раза в год – бесплатно», - отметил он.

Программа кредитных каникул продемонстрировала свою эффективность во время пандемии, в текущей ситуации это снова может помочь, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН.

