«Экономия на всем»: Как меняется поведение потребителей на фоне неопределенностей
Эльман Мехтиев назвал два основных тренда на рынке – уменьшение расходов и сокращение горизонта планирования.
Россияне перешли от потребления к сберегательной модели из-за экономической турбулентности, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.
«В периоды экономической турбулентности, потребитель всегда считает, что у него плохо с финансовой грамотностью. Это проявляется в двух вещах. Люди сокращают запросы, переходят от модели потребительской к модели сберегательной. Сейчас это даже экономия на всем, чем можно. Также они сокращают количество денег, которые они запрашивают у кредитных организаций. Также сократился горизонт планирования. По данным социологов, у населения горизонт планирования – сентябрь этого года. Если горизонт планирования такой короткий, значит и продукты финансовые короткие», - отметил он.
Люди перестали брать серьезные кредиты в банках в таком же объеме, как раньше - это сказалось на увеличении займов «до зарплаты», заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин ранее в пресс-центре НСН.
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