«Экономия на всем»: Как меняется поведение потребителей на фоне неопределенностей

«В периоды экономической турбулентности, потребитель всегда считает, что у него плохо с финансовой грамотностью. Это проявляется в двух вещах. Люди сокращают запросы, переходят от модели потребительской к модели сберегательной. Сейчас это даже экономия на всем, чем можно. Также они сокращают количество денег, которые они запрашивают у кредитных организаций. Также сократился горизонт планирования. По данным социологов, у населения горизонт планирования – сентябрь этого года. Если горизонт планирования такой короткий, значит и продукты финансовые короткие», - отметил он.

Люди перестали брать серьезные кредиты в банках в таком же объеме, как раньше - это сказалось на увеличении займов «до зарплаты», заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин ранее в пресс-центре НСН.

