«Снизили аппетиты»: Россияне стали чаще брать микрокредиты «до зарплаты»

«Займы до зарплаты – это не новое явление на российском рынке, у потребителя есть возможность выбора. С чем мы столкнулись в конце февраля-начале марта, было похоже на то, что происходило в острую фазу пандемического кризиса. Люди сократили горизонты планирования, снизили потребительские аппетиты, а микрофинансовые организации оказались еще более востребованы. Аномальных событий в спросе выдачи я бы не отметил», - сказал он.

Россияне набрали рекордное за полгода число займов «до зарплаты» в мае 2022 года. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 миллиона срочных займов — в размере до 30 000 рублей и сроком до 30 дней. В общей сложности было выдано 21,59 миллиарда рублей, что стало максимальным с декабря 2021 года.

