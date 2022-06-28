«Снизили аппетиты»: Россияне стали чаще брать микрокредиты «до зарплаты»

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин отметил, что крупные кредиты перестали быть популярными. 

Люди перестали брать серьезные кредиты в банках в таком же объеме, как раньше - это сказалось на увеличении займов «до зарплаты», заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН.

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«Займы до зарплаты – это не новое явление на российском рынке, у потребителя есть возможность выбора. С чем мы столкнулись в конце февраля-начале марта, было похоже на то, что происходило в острую фазу пандемического кризиса. Люди сократили горизонты планирования, снизили потребительские аппетиты, а микрофинансовые организации оказались еще более востребованы. Аномальных событий в спросе выдачи я бы не отметил», - сказал он.

Россияне набрали рекордное за полгода число займов «до зарплаты» в мае 2022 года. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в мае 2022 года было выдано 2,38 миллиона срочных займов — в размере до 30 000 рублей и сроком до 30 дней. В общей сложности было выдано 21,59 миллиарда рублей, что стало максимальным с декабря 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономический КризисБанкиКредиты
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