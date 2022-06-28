«Обнадеживающий фактор»: Банки фиксируют оживление на ипотечном рынке

«В марте пошел резкий спад, практически остановилось кредитование, за исключением ипотеки. Ипотека даже в этот период была. Сейчас восстанавливается кредитный рынок, но это условное восстановление. Сейчас депозитная ставка пошла вниз, банки могут расширять потребительское кредитование. Ипотека на этом фоне в апреле-мае показала рост в два процента, есть программы господдержки. Это очень важно, что ипотека как-то оживляется, потому что она тянет за собой и другие сегменты рынка. Это обнадеживающий фактор», - отметил он.

Россияне перешли от потребления к сберегательной модели из-за экономической турбулентности, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев ранее в пресс-центре НСН.

