В НБКИ объяснили рекордно низкий уровень одобрения кредитов

«Уровень одобрения кредитных заявок сейчас в банковской системе примерно на десять процентных пунктов ниже, чем это было в конце прошлого года. Банки остаются в ситуации с крайне низким аппетитом к риску. Причины две, во-первых, это ухудшение входящего потока, а также их опасения относительно того, насколько стабильны будут доходы заемщиков. Уровень одобрения крайне низкий», - отметил он.

Россияне редко проверяют свою кредитную историю, а эта процедура поможет избежать мошенничеств в этой области, заявил ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.