В НБКИ рассказали об эффективности программы ипотечных каникул
Владимир Шикин отметил, что программа набирает популярность после существенной модернизации.
Программа кредитных каникул продемонстрировала свою эффективность во время пандемии, в текущей ситуации это снова может помочь, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН.
«Если говорить про сегмент ипотеки, программа кредитных каникул все чаще используется. Это связано с тем, что эта программа существенно модернизированы, установлены либеральные лимиты. В 2020 практика показала очень хорошую эффективность этого инструмента. Подавляющее большинство граждан, которые брали каникулы, а потом выходили из них, попадали в свой график и продолжали нормально выплачивали кредит. В текущей ситуации можно предполагать, что мы повторим успех 2020 года», - уточнил он.
Ипотечный рынок начал медленными темпами восстанавливаться в апреле-мае, государство предпринимает все необходимые меры для этого, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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