В НБКИ рассказали об эффективности программы ипотечных каникул

Владимир Шикин отметил, что программа набирает популярность после существенной модернизации. 

Программа кредитных каникул продемонстрировала свою эффективность во время пандемии, в текущей ситуации это снова может помочь, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в пресс-центре НСН.

«Обнадеживающий фактор»: Банки фиксируют оживление на ипотечном рынке

«Если говорить про сегмент ипотеки, программа кредитных каникул все чаще используется. Это связано с тем, что эта программа существенно модернизированы, установлены либеральные лимиты. В 2020 практика показала очень хорошую эффективность этого инструмента. Подавляющее большинство граждан, которые брали каникулы, а потом выходили из них, попадали в свой график и продолжали нормально выплачивали кредит. В текущей ситуации можно предполагать, что мы повторим успех 2020 года», - уточнил он.

Ипотечный рынок начал медленными темпами восстанавливаться в апреле-мае, государство предпринимает все необходимые меры для этого, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ипотечные КаникулыИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры