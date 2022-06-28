В НБКИ рассказали об эффективности программы ипотечных каникул

«Если говорить про сегмент ипотеки, программа кредитных каникул все чаще используется. Это связано с тем, что эта программа существенно модернизированы, установлены либеральные лимиты. В 2020 практика показала очень хорошую эффективность этого инструмента. Подавляющее большинство граждан, которые брали каникулы, а потом выходили из них, попадали в свой график и продолжали нормально выплачивали кредит. В текущей ситуации можно предполагать, что мы повторим успех 2020 года», - уточнил он.

Ипотечный рынок начал медленными темпами восстанавливаться в апреле-мае, государство предпринимает все необходимые меры для этого, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.